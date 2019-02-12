В Новокузнецке сгорела еще одна инкассаторская машина

12 Февр. 10:07 2019-02-12T10:07:03+03:00

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В Новокузнецке на автостоянке сгорел инкассаторский автомобиль. Причиной пожара специалисты предварительно называют неисправность электрооборудования транспортного средства.

Пожар в автомобиле, предназначенном для перевозки денег, случился 11 февраля днем на стоянке, которая находится на Кондомском шоссе, 6а. сигнал о пожаре поступил в 12:33, и на место ЧП тут же выдвинулись пять пожарных и одна единица техники. Уже в 12:43 возгорание удалось полностью ликвидировать.

- На момент прибытия первого подразделения горел салон автомобиля Volkswagen Amarok 2013 года выпуска, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области. – В результате пожара обгорел салон и моторный отсек автомобиля.

По предварительным данным, причиной пожара в инкассаторском автомобиле стала неисправность электрооборудования транспортного средства.

В автомобиле выгорел салон. Фото: vk.com, "Новокузнецк Онлайн".

К слову, это уже не первый инкассаторский автомобиль, который сгорел в Новокузнецке в этом году. Так, 24 января пожарным уже приходилось тушить пожар на Советской площади в машине инкассаторской службы.

ИСТОЧНИК KP.RU