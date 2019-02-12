В Новокузнецке голый мужчина выпал из окна высотки
Мужчина скончался на месте
Мужчина погиб на месте, упав с высоты. Фото: city-n.ru
Изменить размер текста:
В Новокузнецке голый мужчина выпал из окна 16-этажного дома. Он получил смертельные травмы.
Как пишут в соцсети очевидцы, инцидент произошел во вторник днем возле №109 по улице Кирова. Из окна верхних этажей 16-этажного дома выпал голый молодой мужчина. От удара об асфальт горожанин получил смертельный травмы. Очевидцы вызвали на место врачей скорой помощи. Медики констатировали смерть. Сейчас все детали произошедшего выясняют правоохранители.
В Сети также появились фотографии с места происшествия. На них видно, что тело мужчины, лежащее на асфальте, накрыто одеялом.
ИСТОЧНИК KP.RU