2019-02-12T11:08:51+03:00
Происшествия

В Новокузнецке голый мужчина выпал из окна высотки

Мужчина скончался на месте
Кирилл ЧАЩИН
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Мужчина погиб на месте, упав с высоты. Фото: city-n.ruМужчина погиб на месте, упав с высоты. Фото: city-n.ru
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В Новокузнецке голый мужчина выпал из окна 16-этажного дома. Он получил смертельные травмы.

Как пишут в соцсети очевидцы, инцидент произошел во вторник днем возле №109 по улице Кирова. Из окна верхних этажей 16-этажного дома выпал голый молодой мужчина. От удара об асфальт горожанин получил смертельный травмы. Очевидцы вызвали на место врачей скорой помощи. Медики констатировали смерть. Сейчас все детали произошедшего выясняют правоохранители.

В Сети также появились фотографии с места происшествия. На них видно, что тело мужчины, лежащее на асфальте, накрыто одеялом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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