В Кемерове эвакуировали детский сад из-за подозрительной игрушки
На месте работали кинологи
Игрушка стали причиной эвакуации детсада. Фото: pixabay.com
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В Кемерове эвакуировали воспитанников и сотрудников детского сада. Причиной эвакуации стала подозрительная игрушка.
Инцидент произошел в понедельник утром в одном из детских садов в Центральном районе города.
– На территории детского сада была найдена подозрительная плюшевая игрушка. Сотрудники учреждения вызвали на место экстренные службы и эвакуировали детей в соседний детский сад. Кинологи проверили игрушку, никакой опасности она не представляла, – рассказал «Комсомолки» осведомленный источник. - Вскоре детский сад продолжил работу.
ИСТОЧНИК KP.RU