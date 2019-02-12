В Кемерове эвакуировали детский сад из-за подозрительной игрушки

12 Февр. 10:56 2019-02-12T11:07:20+03:00

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В Кемерове эвакуировали воспитанников и сотрудников детского сада. Причиной эвакуации стала подозрительная игрушка.

Инцидент произошел в понедельник утром в одном из детских садов в Центральном районе города.

– На территории детского сада была найдена подозрительная плюшевая игрушка. Сотрудники учреждения вызвали на место экстренные службы и эвакуировали детей в соседний детский сад. Кинологи проверили игрушку, никакой опасности она не представляла, – рассказал «Комсомолки» осведомленный источник. - Вскоре детский сад продолжил работу.

ИСТОЧНИК KP.RU