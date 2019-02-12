Видео из кузбасского кафе, где посетители устроили потасовку с бойцами Росгвардии

12 Февр. 11:04 2019-02-12T11:04:22+03:00

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В распоряжении «Комсомолки» появились кадры из кафе Ленинска-Кузнецкого, где агрессивные несовершеннолетние молодые люди устроили потасовку с бойцами Росгвардии. Инцидент произошел 26 января этого года.

Как сообщалось ранее, в одном из городских кафе 19-летний парень устроил разборки со своей девушкой – в ходе ссоры молодой человек ударил ее. Видя, что разборки не закончатся мирно, администратор кафе нажала на тревожную кнопку – на вызов прибыли пять бойцов Росгвардии, которые попытались усмирить агрессора. Однако за молодого человека стали заступаться друзья.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/691316" frameborder="0"></iframe> Видео потасовки бойцов Росгвардии и агрессивных подростков.

На кадрах видно, как одетые в штатное молодые люди наносят удары бойцам Росгвардии. В итоге стражам порядка, чтобы справиться с агрессивными посетителями кафе, пришлось применить табельное оружие – один человек был ранен.

Сейчас в отношении трех человек, которые применили насилие в отношении стражей порядка, возбуждено уголовное дело. Раненый молодой человек после больницы отправился в СИЗО к своим товарищам. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU