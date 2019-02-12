10-летний мальчик из кузбасского поселка в мороз сбежал из дома
В Кемеровском районе потерялся 10-летний мальчик. Ребенок сбежал из дома после ссоры с матерью.
В полицию обратилась жительница поселка Пригородный. Женщина рассказала, что между ней и 10-летним сыном произошла ссора, после которой мальчик ушел из дома и не вернулся. Самостоятельно отыскать ребенка она не смогла.
Поиск ребенка организовали незамедлительно. Сотрудники полиции и спасатели обследовали территорию поселка и опросили сельчан. В итоге мальчика нашли – он прятался за трубами теплотрассы.
В ГУ МВД по Кемеровской области пояснили, что за время пребывания на морозе школьник не пострадал. Инспекторы по делам несовершеннолетних провели с семьей профилактическую беседу, в результате которой конфликт матери и сына был исчерпан.
ИСТОЧНИК KP.RU