2019-02-12T12:07:11+03:00
Общество

10-летний мальчик из кузбасского поселка в мороз сбежал из дома

Ребенок поругался с матерью
Екатерина БОРМОТОВА
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Мальчик прятался за трубами теплотрассы Фото: Их архива "КП"Мальчик прятался за трубами теплотрассы Фото: Их архива "КП"
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В Кемеровском районе потерялся 10-летний мальчик. Ребенок сбежал из дома после ссоры с матерью.

В полицию обратилась жительница поселка Пригородный. Женщина рассказала, что между ней и 10-летним сыном произошла ссора, после которой мальчик ушел из дома и не вернулся. Самостоятельно отыскать ребенка она не смогла.

Поиск ребенка организовали незамедлительно. Сотрудники полиции и спасатели обследовали территорию поселка и опросили сельчан. В итоге мальчика нашли – он прятался за трубами теплотрассы.

В ГУ МВД по Кемеровской области пояснили, что за время пребывания на морозе школьник не пострадал. Инспекторы по делам несовершеннолетних провели с семьей профилактическую беседу, в результате которой конфликт матери и сына был исчерпан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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