2019-02-12T11:49:12+03:00
Общество

Тысячам кузбассовцев выставили незаконные счета за ЖКХ

В областном фонде капитального ремонта произошел сбой
Кирилл ЧАЩИН
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Фонд выписал счета сразу за четыре года. Фото из архива "КП"Фонд выписал счета сразу за четыре года. Фото из архива "КП"
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Из-за сбоя Фонд капитального ремонта Кемеровской области выставил кузбассовцам счета за четыре прошедших года. Незаконные начисления получили жители сотни домов.

Нарушение выявила проверка Госжилнадзора. Оказалось, что с 2014 года фонд капитального ремонта не начислял взносов за капремонт жителям домов в Кемерове, Новокузнецке, Анжеро-Судженске, Белове, Киселевске, Красном броде, Ленинске-Кузнецком и Междуреченске.

– Отсутствие начислений на протяжении нескольких лет в Фонде объяснили техническим сбоем, – рассказали в Госжилинспекции. – Когда в 2018 году ошибка была выявлена, в адрес собственников были направлены платежные документы с начисленной задолженность по взносам за капремонт за четыре и более года, что неправомерно.

Как отметили в Госжилинспекции, по закону, фонд может начислять взносы только за три прошедших года, кроме того, сумма не должна облагаться пеней. Инспекция потребовала, чтобы фонд привел начисления в порядок.

–В общей сложности нарушения коснулись жителей более сотни многоквартирных домов, значительная часть из которых находится в Новокузнецке, – добавили в Госжилинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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