Тысячам кузбассовцев выставили незаконные счета за ЖКХ
Из-за сбоя Фонд капитального ремонта Кемеровской области выставил кузбассовцам счета за четыре прошедших года. Незаконные начисления получили жители сотни домов.
Нарушение выявила проверка Госжилнадзора. Оказалось, что с 2014 года фонд капитального ремонта не начислял взносов за капремонт жителям домов в Кемерове, Новокузнецке, Анжеро-Судженске, Белове, Киселевске, Красном броде, Ленинске-Кузнецком и Междуреченске.
– Отсутствие начислений на протяжении нескольких лет в Фонде объяснили техническим сбоем, – рассказали в Госжилинспекции. – Когда в 2018 году ошибка была выявлена, в адрес собственников были направлены платежные документы с начисленной задолженность по взносам за капремонт за четыре и более года, что неправомерно.
Как отметили в Госжилинспекции, по закону, фонд может начислять взносы только за три прошедших года, кроме того, сумма не должна облагаться пеней. Инспекция потребовала, чтобы фонд привел начисления в порядок.
–В общей сложности нарушения коснулись жителей более сотни многоквартирных домов, значительная часть из которых находится в Новокузнецке, – добавили в Госжилинспекции.
ИСТОЧНИК KP.RU