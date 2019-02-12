Падение голого мужчины в Новокузнецке попало на видео
Момент падения раздетого мужчины из окна 16-этажного дома попал на камеры видеонаблюдения. Упав с высоты девятого этажа, мужчина погиб.
Падение раздетого новокузнечанина из окна 16-этажки..Видео: cam.hutor.ru
Утром 12 февраля, около 10:50, в Новокузнецке из окна дома №109 по улице Кирова выпал мужчина. Момент падения запечатлела камера видеонаблюдения. На кадрах видно, что раздетый мужчина сначала высунулся из окна по пояс, а потом сразу полетел вниз. Все происходящее заняло не больше пары секунд. Упав с высоты девятого этажа, горожанин получил серьезные травмы погиб на месте.
Очевидцы случившегося вызвали на место врачей скорой помощи и полиции. Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства и детали случившегося.
ИСТОЧНИК KP.RU