Падение голого мужчины в Новокузнецке попало на видео

12 Февр. 12:33 2019-02-12T12:33:48+03:00

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Момент падения раздетого мужчины из окна 16-этажного дома попал на камеры видеонаблюдения. Упав с высоты девятого этажа, мужчина погиб.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/691335" frameborder="0"></iframe> Падение раздетого новокузнечанина из окна 16-этажки..Видео: cam.hutor.ru

Утром 12 февраля, около 10:50, в Новокузнецке из окна дома №109 по улице Кирова выпал мужчина. Момент падения запечатлела камера видеонаблюдения. На кадрах видно, что раздетый мужчина сначала высунулся из окна по пояс, а потом сразу полетел вниз. Все происходящее заняло не больше пары секунд. Упав с высоты девятого этажа, горожанин получил серьезные травмы погиб на месте.

Очевидцы случившегося вызвали на место врачей скорой помощи и полиции. Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства и детали случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU