2019-02-12T12:33:48+03:00
Происшествия

Падение голого мужчины в Новокузнецке попало на видео

ЧП произошло утром 12 февраля [видео]
Екатерина РОМАНОВА
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Падение голого мужчины в Новокузнецке попало на видео. Фото: кадр видео cam.hutor.ru.Падение голого мужчины в Новокузнецке попало на видео. Фото: кадр видео cam.hutor.ru.
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Момент падения раздетого мужчины из окна 16-этажного дома попал на камеры видеонаблюдения. Упав с высоты девятого этажа, мужчина погиб.

Падение раздетого новокузнечанина из окна 16-этажки..Видео: cam.hutor.ru

Утром 12 февраля, около 10:50, в Новокузнецке из окна дома №109 по улице Кирова выпал мужчина. Момент падения запечатлела камера видеонаблюдения. На кадрах видно, что раздетый мужчина сначала высунулся из окна по пояс, а потом сразу полетел вниз. Все происходящее заняло не больше пары секунд. Упав с высоты девятого этажа, горожанин получил серьезные травмы погиб на месте.

Очевидцы случившегося вызвали на место врачей скорой помощи и полиции. Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства и детали случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU

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