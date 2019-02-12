12 Февр. 12:50 2019-02-12T12:50:17+03:00

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Губернатор Сергей Цивилев обсудил создание в Кузбассе научно-образовательного центра в 2019 году. Финансирование ученых увеличат до 40 миллионов рублей в год.

В Кемерове базе детского технопарка «Кванториум 42» прошла экспертная сессия по определению ключевых направлений развития научно-образовательного центра в Кемеровской области, которую проводили ведущие специалисты Московской школы управления «Сколково». В работе сессии принял участие Сергей Цивилев и его заместители, также представители областных департаментов, бизнеса и промышленности, ректоры вузов.

Согласно указу президента, в России должно появиться 15 научно-образовательных центров мирового уровня к 2024 году. Один такой центр должен заработать в Сибири. Минобразования рассматривает возможность его создания в Кемерове.

– Мировые процессы диктуют нам новые требования – экономика должна иметь серьезную научную основу, позволяющую оперативно осваивать новые технологии. Поэтому нам необходимо менять подходы к подготовке кадров для промышленности, а, значит, и к образованию. У нас в Кузбассе есть серьезная фундаментальная основа для рывка в экономике. Наш принцип — золотой треугольник: образование, наука, промышленность, — сказал Сергей Цивилев.

Губернатор отметили, что 1 февраля кузбасские власти подписали соглашение с Российским фондом фундаментальных исследований об увеличении совместного финансирования кузбасских ученых с 6 до 40 миллионов рублей в 2019 году. Теперь нужно приложить максимальные усилия, что научно-образовательный центр появился в Кузбассе.

ИСТОЧНИК KP.RU