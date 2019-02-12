2019-02-12T13:36:38+03:00
Происшествия

Погоня за пьяным новокузнечанином без прав попала на видео

Мужчина позаимствовал автомобиль у друга и чуть не сбил женщину
Екатерина РОМАНОВА
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Полицейские загнали нарушителя в ловушку. Кадр: ГУ МВД по Кемеровской областиПолицейские загнали нарушителя в ловушку. Кадр: ГУ МВД по Кемеровской области
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Пьяный житель Новокузнецка пытался скрыться от полицейских. Мужчина без прав одолжил авто приятеля и устроил погоню.

Около 04:00 очевидцы сообщили в полицию о том, что нетрезвый мужчина вышел из кафе и сел за руль автомобиля ВАЗ-2112. И действительно: инспекторы ДПС обнаружили авто на улице Косыгина. Машина ехала на большой скорости, а водитель игнорировал требования остановиться. Более того, он попытался скрыться от погони во дворе дома он чуть не сбил женщину-пешехода.

Инспекторы ДПС сообщили о нарушителе экипажу Росгвардии, и сотрудники вневедомственной охраны блокировали движение автомобилю.

Погоня за пьяным водителем.

Позже оказалось, что за рулем отечественной легковушки находился 21-летний житель Новокузнецка. У мужчины не было прав, более того, в конце января в Новоильинский районный суд направлено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию.

Нарушитель признался, что сел за руль нетрезвым, а вот от прохождения медицинского освидетельствования он отказался. Теперь горе-водитель может лишиться свободы на срок до двух лет. Друг, доверивший автолюбителю без прав машину, также привлечен к ответственности: ему грозит штраф в размере до 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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