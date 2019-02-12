2019-02-12T14:59:15+03:00
Происшествия

В Ленинске-Кузнецком неизвестные ограбили комиссионный магазин

Преступников ищут полицейские
Кирилл ЧАЩИН
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Грабителей сняла камера видеонаблюдения. Кадр: ГУ МВД по Кемеровской областиГрабителей сняла камера видеонаблюдения. Кадр: ГУ МВД по Кемеровской области
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В Ленинске-Кузнецком двое мужчин ограбили комиссионный магазин. Добычей неизвестных стали 22 тысячи рублей и смартфон.

Как рассказали в областном управлении МВД, в понедельник около 19.30 в полицию поступил сигнал об ограблении комиссионного магазина. Двое неизвестных вошли в магазин на проспекте Кирова и забрали у работницы смартфон и 22 тысячи рублей из кассы.

– В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению подозреваемых, – отметили в МВД.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Грабеж». Подозреваемым может грозит до семи лет тюрьмы.

Полицейские просят граждан, владеющих информацией о личностях и местонахождении злоумышленников, сообщить об этом по телефонам в Ленинске-Кузнецком:

8-(38456)-3-01-81, 02, 3-40-51 либо «02».

ИСТОЧНИК KP.RU

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