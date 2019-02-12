В Кузбассе неделю искали сбежавших из детдома подростков

12 Февр. 16:42 2019-02-12T16:42:13+03:00

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В Тяжине бойцы Росгвардии нашли двух подростков, которые сбежали из детского дома. Молодые люди скрывалась неделю.

Накануне вечером на улице Ленина недалеко от железнодорожного вокзала сотрудники Росгвардии заметили двух подростков. Они были похожи на пропавших воспитанников детского дома. Стражи порядка остановили молодых людей, чтобы проверить документы. Оказалось, что подростки действительно являются сбежавшими из детдома в Тяжинском районе приятелями. Одному из них 16 лет, второму – 17 лет.

Бойцы Росгвардии вызвали на место полицейских. Вместе с ними приехал и социальный работник детского дома. Педагог отметил, подростки не первый раз сбегают. Летом младший из приятелей уехал в Сочи, где его нашли только осенью.

ИСТОЧНИК KP.RU