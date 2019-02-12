Первое в 2019 году заседание областного штаба по финансовому мониторингу прошло в Кузбассе

12 Февр. 16:52 2019-02-12T17:06:46+03:00

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В областной администрации на штабе по финансовому мониторингу под руководством первого заместителя губернатора Вячеслава Телегина обсудили вопросы задолженности по заработной плате.

По данным Кемеровостата, на 1 февраля 2019 года 11 кузбасских предприятий задолжали 111,2 миллиона рублей перед своими 3 272 работниками. Самый большой долг – у ООО «Ровер»: здесь задолженность по зарплате превысила 38 миллионов рублей. На заседании штаба руководство компании обязалось выплатить все долги до 16 февраля. Непростая ситуация и в ООО «Промбетон» и ООО «Производственное объединение «Гормаш»: здесь также имеются значительные долги.

Чтобы защитить трудовые права кузбассовцев, органы исполнительной власти, правоохранительные и контрольно-надзорных органы Кузбасса ведут активную работу. Благодаря этому работники предприятий получают долги по зарплате, а те, кто допустил образование задолженности, привлекаются к ответственности. Так, только за прошлый год в суды направлено 14 протоколов в целях дисквалификации должностных лиц, в органы прокуратуры – семь материалов для привлечения к уголовной ответственности. Кроме того, прокуратурой внесено 268 представлений, в интересах работников в суды направлено 1248 заявлений на сумму более 37 миллиона рублей, инициировано привлечение к административной ответственности 277 лиц.

На заседании областного штаба специалистам департамента труда и занятости населения Кемеровской области поручили передавать информацию о задолженности по заработной плате в Следственное управление СК РФ по Кемеровской области, правоохранительные органы и прокуратуру.

Кузбассовцы, чьи трудовые права нарушены, могут обратиться в департамент труда и занятости населения Кемеровской области по телефону «горячей линии»: 8 (384-2) 58-72-84, либо написать обращение на электронный адрес департамента: kanc@ufz-kemerovo.ru, на почтовый адрес: 650060, г. Кемерово, пр. Ленина, 141 Г.

ИСТОЧНИК KP.RU