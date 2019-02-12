Кемеровчанка выдумала свое похищение, чтобы объяснить мужу, где она была

12 Февр. 17:21 2019-02-12T17:21:50+03:00

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Жительница Кемерова выдумала собственное похищение, чтобы объяснить мужу, где она пропадала неделю. Полицейские шутку не оценили и возбудили дело за ложный донос.

Как рассказали в областном управлении МВД, в отдел полиции «Заводский» пришла 30-летняя кемеровчанка и заявила, что ее похитили неизвестные и неделю держали в гараже. Стражи порядка сражу начали опрашивать горожанку, чтобы найти злоумышленников .

– Однако во время опроса кемеровчанки полицейские выявили ряд противоречий в ее словах. В результате заявительница призналась, что на самом деле всю неделю гостила у подруги, а историю с похищением она выдумала для того, чтобы оправдать перед мужем свое длительное отсутствие дома, – рассказали пресс-службе областного управления МВД.

Выяснив, что женщину придумала похищение, полицейские возбудили уголовное дело по статье «Заведомо ложный донос». Суд признал женщину виновной и назначил 240 часов обязательных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU