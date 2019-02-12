2019-02-13T03:05:43+03:00
Происшествия

«Задыхаемся»: В Юрге четвертые сутки горит свалка

Пожар на полигоне устроили неизвестные
Кирилл ЧАЩИН
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Неизвестные забрались на полигон и подожгли тонны мусора. Кадр: ЮТРКНеизвестные забрались на полигон и подожгли тонны мусора. Кадр: ЮТРК
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В Юрге с выходных горит городская свалка. Жители города жалуются на удушающий запах и дымку.

Пожар на полигоне произошел в субботу, 9 февраля. В понедельник, когда сменилось направление ветра, жители двух районов почувствовали запах жженой резины и пластмассы. Многие стали жаловаться на плохое самочувствие.

– У нас горит свалка. Все в тумане – машины еле видно. Мы просто задыхаемся, – говорит местная жительница.

Руководство Юргинского ПКБО утверждает, что полигон подожги неизвестные. Пламя удалось потушить, однако мусор продолжается тлеть на глубине 10 метров. Чтобы справиться с этим, на место высыпают песок и шлак, который привозит Юрмаш, а также снег.

– Все осложняется тем, что нет доступа к месту возгорания, техника не может подойти. Возгорание ликвидируется только сыпучими материалами, – говорит Алексей Жаткин директор Юргинского ПКБО.

По оценкам руководства полигона, справиться с тлением может получиться не раньше, чем через двое суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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