2019-02-13T03:23:11+03:00
Общество

Сергей Цивилев подписал соглашение с Российской академией наук

Ученые займутся экономикой Кузбасса
Кирилл ЧАЩИН
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Губернатор подписал соглашение с президентом РАН. Фото: АКОГубернатор подписал соглашение с президентом РАН. Фото: АКО
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Российская академия наук будет консультировать Кузбасс по развитию основных отраслей экономики. Во вторник в Москве Сергей Цивилев подписал соглашение с президентом РАН Алексеем Сергеевым.

По словам академика Сергеева, подписание соглашения – это уникальное событием. Дальнейшую совместная работа станет показательным примером для других регионов России, отметил президент РАН.

–Кемеровская область — промышленный локомотив Российской Федерации. Область богатейшая по запасам природных ресурсов. Если посмотреть на динамику высокотехнологичного развития по регионам России, то Кемеровская область находится среди лидеров. Видно, что Кузбасс будет играть все большую и большую роль в экономике страны, — сказал президент РАН.

Губернатор Кемеровской области отметил, что Кузбасс сегодня — это уникальная площадка для отработки новых технологий добычи и обогащения угля, технологий по транспортировке, а также инноваций в энергетике.

По словам Цивилева, Кузбасс видит будущее за обогащенным углем, также в регионе есть много проектов и идей в области промышленности, медицины, сельского хозяйства, а для их воплощения нужны научные исследования.

–Считаю, что сегодняшнее соглашение на долгие годы определит вектор экономического развития Кузбасса, и не только Кузбасса, ведь регион выбрал путь консолидации всех угольщиков страны и уже провел Первый общероссийский съезд. Таким образом, работая с Кузбассом, вы можете повлиять на экономику Российской Федерации, — заключил Сергей Цивилев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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