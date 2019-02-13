2019-02-13T03:57:27+03:00
Общество

На Кемерово выпали ледяные иглы

Синоптики прокомментировали явление
Кирилл ЧАЩИН
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Иглы выпали из-за резкого потепления. Фото: pixabay.comИглы выпали из-за резкого потепления. Фото: pixabay.com
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Во вторник,12 февраля, на Кемерово выпали ледяные иглы. Самые крупные падали очень быстро, рассказала пресс-секретарь Кемеровского гидрометцентра Наталья Полуэктова.

По словам синоптика, из-за резкого потепления в столице Кузбасса 12 февраля можно было наблюдать необычные осадки.

– Присмотревшись можно было заметить пролетающие снежинки. Это – ледяные иглы! Ледяные иглы представляют собой очень мелкие ледяные кристаллы, размерами от сотых долей миллиметра до 1 миллиметра, иногда крупнее, – рассказала Наталья Полуэктова. – Сверкая днем на солнце, или ночью в свете фонарей, они парят в приземном слое воздуха при безоблачном небе или при высокой облачности.

По словам Полуэктовой, крупные кристаллы падали с высокой скоростью. Ледяные иглы синоптики называют «подинверсионными осадками»: они выпадают при отсутствии облачности, при разнице температур на разных высотах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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