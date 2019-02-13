2019-02-13T05:11:45+03:00
Общество

27 тысяч кузбасских девятиклассников впервые пройдут собеседование по русскому языку

Школьники должны будут показать свою эрудицию
Кирилл ЧАЩИН
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Школьников впервые проверят на эрудициюШкольников впервые проверят на эрудицию
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В среду, 13 февраля, кузбасские девятиклассники впервые пройдут итоговое собеседование по русскому языку. Оно станет допуском к Государственной итоговой аттестации.

За 15 минут ученикам нужно будет выполнить четыре задания: прочитать текст вслух, пересказать его, подготовить монолог и побеседовать с экзаменатором. По итогам собеседования школьников ждет «зачет» или «незачет»

Как отметила заместитель начальника департамента образования и науки Кемеровской области Любовь Чванова, итоговое собеседование должно объективно показать коммуникативные навыки детей. К собеседованию школьников готовили заранее.

– В рамках собеседования не проверяются знания именно по русскому языку. Здесь школьник показывает себя как эрудированный человек, который способен в нужный момент сконцентрироваться, привлечь дополнительные знания, грамотно построить высказывание. Это очень полезный навык, —рассказала учитель-эксперт Елена Голубина.

Пересдать собеседование школьники смогут 14 марта или 6 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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