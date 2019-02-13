У жителя Кемерова неизвестные украли входную дверь
В Кемерове у жителя многоэтажки неизвестные украли входную дверь. Преступление сняла камера видеонаблюдения.
Как стало известно «Комсомольской правде», преступление произошло в доме №22 по улице Веры Волошиной. Житель дома на время ремонта в квартире оставил входную дверь на лестничной площадке. Когда же он вернулся домой, то двери уже нигде не было. После исчезновения двери мужчина отправился смотреть записи с камеры видеонаблюдения.
На кадрах, которые редакции предоставила компания «Безопасный дом», видно, как трое мужчин выносят железную дверь вместе с «коробкой» и погружают в грузовую «Газель». Четвертый участник кражи открывает кузов.
Напомним, что в конце января на камеры видеонаблюдения попало нападение на новокузнечанку в подъезде дома. По записи полицейские нашли и задержали нападавшего.
Воры украли металлическую входную дверь жителя Кемерова.
ИСТОЧНИК KP.RU