2019-02-13T06:14:25+03:00
Происшествия

У жителя Кемерова неизвестные украли входную дверь

Кража попала на камеру видеонаблюдения [видео]
Кирилл ЧАЩИН
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Похитители погрузили дверь в «Газель» и уехали. Кадр: камера компании «Безопасный дом»Похитители погрузили дверь в «Газель» и уехали. Кадр: камера компании «Безопасный дом»
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В Кемерове у жителя многоэтажки неизвестные украли входную дверь. Преступление сняла камера видеонаблюдения.

Как стало известно «Комсомольской правде», преступление произошло в доме №22 по улице Веры Волошиной. Житель дома на время ремонта в квартире оставил входную дверь на лестничной площадке. Когда же он вернулся домой, то двери уже нигде не было. После исчезновения двери мужчина отправился смотреть записи с камеры видеонаблюдения.

На кадрах, которые редакции предоставила компания «Безопасный дом», видно, как трое мужчин выносят железную дверь вместе с «коробкой» и погружают в грузовую «Газель». Четвертый участник кражи открывает кузов.

Напомним, что в конце января на камеры видеонаблюдения попало нападение на новокузнечанку в подъезде дома. По записи полицейские нашли и задержали нападавшего.

Воры украли металлическую входную дверь жителя Кемерова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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