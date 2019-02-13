У жителя Кемерова неизвестные украли входную дверь

13 Февр. 06:09 2019-02-13T06:14:25+03:00

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В Кемерове у жителя многоэтажки неизвестные украли входную дверь. Преступление сняла камера видеонаблюдения.

Как стало известно «Комсомольской правде», преступление произошло в доме №22 по улице Веры Волошиной. Житель дома на время ремонта в квартире оставил входную дверь на лестничной площадке. Когда же он вернулся домой, то двери уже нигде не было. После исчезновения двери мужчина отправился смотреть записи с камеры видеонаблюдения.

На кадрах, которые редакции предоставила компания «Безопасный дом», видно, как трое мужчин выносят железную дверь вместе с «коробкой» и погружают в грузовую «Газель». Четвертый участник кражи открывает кузов.

Напомним, что в конце января на камеры видеонаблюдения попало нападение на новокузнечанку в подъезде дома. По записи полицейские нашли и задержали нападавшего.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/691359" frameborder="0"></iframe> Воры украли металлическую входную дверь жителя Кемерова.

ИСТОЧНИК KP.RU