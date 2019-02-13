2019-02-13T06:14:50+03:00
Общество

Ведущий «Орла и решки» мечтает приехать в Кузбасс

Антон Зайцев хочет увидеть город между рек
Екатерина БОРМОТОВА
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Антон Зайцев во время съемок передачи во Вьетнаме Фото: Instagram телеведущегоАнтон Зайцев во время съемок передачи во Вьетнаме Фото: Instagram телеведущего
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Ведущий популярного телешоу рассказал, что мечтает приехать в Кемеровскую область. В Кузбассе он хочет посетить город между рек.

Ведущий шоу «Орел и решка» Антон Зайцев рассказал, в каком месте планеты хочет побывать больше всего. Шоумен мечтает о Бразилии и кузбасском городе Междуреченске.

- Из стран мечтаю побывать в Бразилии. Так как всю жизнь веду какие-то движухи и действа, где люди на эмоциональном подъёме, то хочется увидеть страну, которая всегда в ощущении праздника. Из городов хочу побывать в Междуреченске. Потому что мы стали забывать этот город, - рассказал Зайцев в интервью изданию E1.RU.

Антон Зайцев родился в Нижнем Тагиле, но большую часть жизни прожил в Екатеринбурге. Сейчас он является одним из ведущих проекта «Орел и решка. Мегаполисы на хайпе» на телеканале «Пятница».

ИСТОЧНИК KP.RU

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