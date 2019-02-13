2019-02-13T16:26:05+03:00
Происшествия

Главврач кузбасской больницы поплатилась за жадность

Женщина пять лет получала зарплату за работу, которую не выполняла
Екатерина БОРМОТОВА
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Главврач кузбасской больницы устроила себя терапевтом и получала деньги, не работаяГлавврач кузбасской больницы устроила себя терапевтом и получала деньги, не работая
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В Кемеровской области главврач больницы поплатилась за жадность. Женщина пять лет получала зарплату на фиктивной должности.

Суд установил, что в 2011 году главврач Центральной городской больницы Калтана трудоустроила себя по совместительству на 0,25 ставки на должность врача-педиатра с доплатой 75 процентов за увеличенный объем работы. Женщина пять лет получала зарплату за работу, которую фактически не выполняла. Ее действиями учреждению был нанесен существенный ущерб – 300 тысяч рублей.

В октябре прошлого года Калтанский городской суд признал главного врача виновной в злоупотреблении служебными полномочиями и назначил ей наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно. Осужденная не согласилась с решением суда и обжаловала его. В феврале Кемеровский областной суд рассмотрел жалобу врача и оставил ее без удовлетворения.

– В настоящее время осужденная уволена с занимаемой должности, работает участковым врачом-педиатром, – отметили в прокуратуре Кемеровской области.

Как отметили в областном управлении МВД, информация о том, что главврач нарушает закон, поступила в подразделение экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по городу Калтану.

ИСТОЧНИК KP.RU

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