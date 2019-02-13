2019-02-13T07:05:15+03:00
Происшествия

В Белове автослесарь продал детали с ремонтируемого автомобиля

Мужчина скрутил колеса и снял аккумулятор
Екатерина БОРМОТОВА
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В Белове работник автомастерской продал детали машину, которую оставили на ремонт. Мужчина стал фигурантом уголовного дела.

В полицию обратился 40-летний местный житель. Он рассказал, что отогнал свой автомобиль для ремонта в автомастерскую. По истечении срока, за который машину должны были починить, владелец приехал в мастерскую и весьма удивился: на его авто отсутствовали колеса и аккумулятор. Сумма ущерба составила 38 тысяч рублей.

Полицейские выяснили, что детали снял 37-летний работник автосервиса. Он признал свою вину и пояснил, что продал похищенное. В отношении него было возбуждено уголовное дело за кражу. Мужчине грозит до пяти лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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