В Белове автослесарь продал детали с ремонтируемого автомобиля
В Белове работник автомастерской продал детали машину, которую оставили на ремонт. Мужчина стал фигурантом уголовного дела.
В полицию обратился 40-летний местный житель. Он рассказал, что отогнал свой автомобиль для ремонта в автомастерскую. По истечении срока, за который машину должны были починить, владелец приехал в мастерскую и весьма удивился: на его авто отсутствовали колеса и аккумулятор. Сумма ущерба составила 38 тысяч рублей.
Полицейские выяснили, что детали снял 37-летний работник автосервиса. Он признал свою вину и пояснил, что продал похищенное. В отношении него было возбуждено уголовное дело за кражу. Мужчине грозит до пяти лет колонии.
ИСТОЧНИК KP.RU