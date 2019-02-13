2019-02-13T07:31:55+03:00
Происшествия

Кузбассовец в мороз вынес из дома знакомого батареи

Похищенные элементы отопления мужчина сдал на металлолом
Екатерина БОРМОТОВА
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В Анжеро-Судженске местный житель обворовал дом знакомого. Мужчина вынес из чужого жилища батареи и сдал их на металлолом.

Случай произошел в ноябре прошлого года. В полицию обратился 29-летний мужчина, который рассказал, что из его дома похитили три отопительные батареи и водяной насос общей стоимостью шесть тысяч рублей. Полицейские установили подозреваемого. Им оказался ранее судимый 20-летний знакомый заявителя. В отношении него было возбуждено уголовное дело за кражу.

Обвиняемый пояснил, что пришел к знакомому в гости, однако того не оказалось дома. При этом жилище было не заперто. Мужчина решил воспользоваться ситуацией – похищенные детали системы отопления он отнес в пункт приема металлов, а вырученные деньги потратил на личные нужды, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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