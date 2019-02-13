2019-02-13T08:04:11+03:00
Происшествия

Драгдилеры продавали миксы за криптовалюту в Кузбассе

Продажа велась через интернет-магазин
Екатерина РОМАНОВА
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32-летний житель Прокопьевска создал в интернете магазин по продаже синтетического наркотика. Продавал товар он не за настоящие деньги, а за криптовалюту.

Прокопчанин предпочел вести бизнес не в одиночку, а взял себе в помощники двух работников – мужчин 21 и 28 лет. Они фасовали запрещенные вещества на разовые дозы и распространяли их при помощи закладок. Потребители же курительных смесей расплачивались с предприимчивыми прокопчанами криптовалютой. Задержали злоумышленников, когда очередной клиент приобрел у них дозу «спайса».

- Во время обыска по местам жительства задержанных оперативники изъяли реагент, которого злоумышленникам хватило бы для приготовления 750 граммов «микса», а также упаковочный материал, мобильные телефоны, банковские карты и другие предметы, имеющие значение для следствия, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

Предприимчивый прокопчанин и его подельники сейчас находятся под стражей. В отношении них заведены уголовные дела, и в скором времени каждый из троицы может лишиться свободы на срок до 20 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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