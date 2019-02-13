В Кемерове на Октябрьском проспекте горело общежитие

13 Февр. 09:02 2019-02-13T09:02:34+03:00

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Тревожный пост разместил в социальных сетях один из жильцов дома №40 на проспекте Октябрьском. Как он сообщил, в здании «что-то горит» и нечем дышать

- Кругом дым, и в квартире тоже дышать уже нечем, - с тревогой пишем жилец дома и прилагает фотографии.

На снимках действительно видно, что в подъезде задымление, а внизу, возле дома, стоят пожарные автомобили. Пользователи сосцети тут же отметили, что в такой ситуации нужно собирать вещи, брать мокрое полотенце (и дышать через него) и быстро уходить из квартиры, а не «фоточки постить».

- Живу на 12 этаже, наготове полотенца и 10 литровый огнетушитель, бежать по лесенке далеко, а пожарная лестница до меня не дотягивает... – отмечает жилец дома Денис Сухов.

В пресс-службе ГУ МЧС подтвердили, что в доме на Октябрьском случился пожар.

- На момент прибытия первого подразделения в подъезде был дым, однако огонь жильцы дома погасили сами, - прокомментировали в ведомстве. – Горел мусор в помещении мусороповода.

Очевидцы отмечают, что горел диван. А также то, что нерадивые жильцы регулярно сами устраивают такие пожары в подъезде.

ИСТОЧНИК KP.RU