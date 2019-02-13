2019-02-13T09:02:34+03:00
Происшествия

В Кемерове на Октябрьском проспекте горело общежитие

О пожаре в здании сообщили жильцы дома
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
В Кемерове на Октябрьском проспекте горело общежитие. Фото: vk.com, "Инцидент Кемерово".В Кемерове на Октябрьском проспекте горело общежитие. Фото: vk.com, "Инцидент Кемерово".
Изменить размер текста:

Тревожный пост разместил в социальных сетях один из жильцов дома №40 на проспекте Октябрьском. Как он сообщил, в здании «что-то горит» и нечем дышать

- Кругом дым, и в квартире тоже дышать уже нечем, - с тревогой пишем жилец дома и прилагает фотографии.

На снимках действительно видно, что в подъезде задымление, а внизу, возле дома, стоят пожарные автомобили. Пользователи сосцети тут же отметили, что в такой ситуации нужно собирать вещи, брать мокрое полотенце (и дышать через него) и быстро уходить из квартиры, а не «фоточки постить».

- Живу на 12 этаже, наготове полотенца и 10 литровый огнетушитель, бежать по лесенке далеко, а пожарная лестница до меня не дотягивает... – отмечает жилец дома Денис Сухов.

В пресс-службе ГУ МЧС подтвердили, что в доме на Октябрьском случился пожар.

- На момент прибытия первого подразделения в подъезде был дым, однако огонь жильцы дома погасили сами, - прокомментировали в ведомстве. – Горел мусор в помещении мусороповода.

Очевидцы отмечают, что горел диван. А также то, что нерадивые жильцы регулярно сами устраивают такие пожары в подъезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Прокопьевске мужчина утонул в своем доме из-за наводнения
В Кузбассе прекращено уголовное дело погибшей в холодильнике девочки
Банк УРАЛСИБ запустил акцию «Лови момент с УРАЛСИБОМ»
В Новокузнецке пропал 10-летний мальчик с родинкой на щеке
Заключенные дарят друг другу валентинки в кузбасских колониях
Кемеровчанка отправилась на шопинг с чужой картой на угнанном автомобиле
Аукцион по участку Тишинскому в Новокузнецком районе отменен
Вместо денег кузбассовец украл в кафе кассовую ленту
Тисульский район принимает финал IX Зимней Спартакиады учащихся по фристайлу
Ради беседы с соседом кузбассовец разрубил дверь топором
Цивилев пригласил ведущего «Орла и решки» в Кузбасс
В кемеровском аэропорту грузчики присвоили необычный багаж
Глава Новокузнецка поможет замерзающим школьникам
Кузбасского водителя осудят за смерть женщины из-за негорящей фары
Не поделили дорогу: Снегоходчик сбил лыжника в Шерегеше
Кузбассовцы стали меньше жениться в День святого Валентина
Раскидало по дороге: в Кемерове произошло ДТП с четырьмя автомобилями