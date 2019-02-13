"Меняются каждый день": кузбассовцы сняли на видео замерзшие водопады
Замерзшие водопады, которые меняют свои очертания буквально каждый день, кемеровчане сняли на фото и видео. А потом поделились красивыми кадрами со всеми кузбассовцами.
Замерзшие водопады постоянно меняют свои очертания..Видео: Елена Юшкова.
- Аномальные морозы «перехватили» русло ручьев в водопадах на реке Кие и ее притоках. Вода пошла верхом, тем самым меняя ледопад ежедневно. Небывалое зрелище ожидает нас до конца марта, - такими словами сопроводила снимки их автор, Елена Юшкова, директор «городского клуба туристов». - У нас очень красивая природа! Знайте ее, любите ее, берегите для потомков!
Ледопад Макарачек находится в Тисульском районе. Фото: Елена Юшкова.
На фото и видео – ледопад Макарачек, который находится в Тисульском районе. Из-за перемерзшего русла водопады и пороги начинают перезаливаться, и очертания водопада постоянно меняются.
Еще один ледопад – Лисий хвост - также привлек внимание туристов. Сверкающий на солнце лед, действительно, завораживает красотой.
Самый большой ледопад реки Кия - Лисий хвост. Фото: Елена Юшкова.
ИСТОЧНИК KP.RU