2019-02-13T09:37:16+03:00
Общество

"Меняются каждый день": кузбассовцы сняли на видео замерзшие водопады

Водопады превратились в ледопады и меняют свои очертания каждый день
Екатерина РОМАНОВА
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Кузбассовцы сняли на видео замерзшие водопады. Фото: Елена Юшкова.Кузбассовцы сняли на видео замерзшие водопады. Фото: Елена Юшкова.
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Замерзшие водопады, которые меняют свои очертания буквально каждый день, кемеровчане сняли на фото и видео. А потом поделились красивыми кадрами со всеми кузбассовцами.

Замерзшие водопады постоянно меняют свои очертания..Видео: Елена Юшкова.

- Аномальные морозы «перехватили» русло ручьев в водопадах на реке Кие и ее притоках. Вода пошла верхом, тем самым меняя ледопад ежедневно. Небывалое зрелище ожидает нас до конца марта, - такими словами сопроводила снимки их автор, Елена Юшкова, директор «городского клуба туристов». - У нас очень красивая природа! Знайте ее, любите ее, берегите для потомков!

Ледопад Макарачек находится в Тисульском районе. Фото: Елена Юшкова.

Ледопад Макарачек находится в Тисульском районе. Фото: Елена Юшкова.

На фото и видео – ледопад Макарачек, который находится в Тисульском районе. Из-за перемерзшего русла водопады и пороги начинают перезаливаться, и очертания водопада постоянно меняются.

Еще один ледопад – Лисий хвост - также привлек внимание туристов. Сверкающий на солнце лед, действительно, завораживает красотой.

Самый большой ледопад реки Кия - Лисий хвост. Фото: Елена Юшкова.

Самый большой ледопад реки Кия - Лисий хвост. Фото: Елена Юшкова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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