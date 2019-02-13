2019-02-13T12:58:38+03:00
Общество

Глава Новокузнецка поможет замерзающим школьникам

Родители учащихся одной из школ просят помочь заменить окна
Екатерина РОМАНОВА
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Глава города Новокузнецка Сергей Кузнецов взял под личный контроль ситуацию в школе №97, которая находится в Центральном районе. Родители учащихся сообщили о том, что их дети замерзают в школе.

Во время эфира программы «Утро с мэром» жительница Новокузнецка пожаловалась Сергею Кузнецову на то, что в школе №97 замерзают ученики. Здание школы далеко не новое, ему более 50 лет. Но за все время его существования здесь ни разу не меняли окна. Старые рамы невозможно качественно утеплить, и из-за этого в класса довольно прохладно. Женщина также отметила, что на замену всех окон требуется порядка двух миллионов рублей, однако школа не располагает такими средствами.

Сергей Кузнецов выслушал горожанку и извинился перед ней и остальными родителями за те неудобства, которые испытывают их дети.

- Я лично возьму ответственность за эту школу. Сейчас мы посмотрим, что там есть, какие документы касательно проекта, сметы, этих окон, - заявил глава Новокузнецка. - Время от времени буду докладывать вам в эфире программы, что там происходит. И за лето постараемся все там заменить

ИСТОЧНИК KP.RU

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