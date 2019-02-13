В кемеровском аэропорту грузчики присвоили необычный багаж

13 Февр. 13:11 2019-02-13T13:11:05+03:00

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В Кемерове сотрудники международного аэропорта «Алексей Леонов» стали фигурантами уголовного дела. Они присвоили чужой багаж.

В полицию обратился представитель транспортной компании, который сообщил о краже двух устройств навигационного оборудования. Данные комплекты прибыли в Кемерово авиарейсом. Получая багаж, владелец не заметил нарушения упаковки, однако позже обнаружил, что на коробке имеется прорыв, который заклеен скотчем. Внутри не хватало малогабаритных автономных спутниковых «маячков».

Примечательно, что воров выдало само украденное навигационное оборудование.

- С помощью специализированной программы было установлено, что «маячки» находятся в Рудничном и Ленинском районах Кемерова, - пояснили в ЛУ МВД по Кемеровской области. – Полицейские установили личности подозреваемых. Ими оказались двое 47-летних работников аэропорта.

Задержанные грузчики пояснили, что при транспортировке багажа из самолета заметили, что из упаковки выпали электронные приборы и присвоили их, полагая, что это миниатюрные цифровые колонки.

Подозреваемым предъявлено обвинение.

ИСТОЧНИК KP.RU