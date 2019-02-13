13 Февр. 13:50 2019-02-13T13:50:42+03:00

Сергей Цивилев пригласил ведущего «Орла и решки» в Кузбасс

Глава региона обратился к путешественнику в своем Instagram

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Губернатор Кемеровской области отреагировал на слова ведущего программы «Орел и решка» Антона Зайцева, который рассказал, что хочет посетить Междуреченск.

- Приглашаю Вас посетить Междуреченск, а заодно и горнолыжный курорт Шерегеш. Успеваете на нашу Масленицу? – обратился к Антону Зайцеву губернатор в своем Instagram.

О реакции телеведущего на предложение главы Кузбасса пока неизвестно.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» писала о том, что телеведущий Антон Зайцев рассказал, в каких местах планеты он хотел бы побывать. Из самых желанных он назвал Бразилию и город Междуреченск.

ИСТОЧНИК KP.RU