Вместо денег кузбассовец украл в кафе кассовую ленту

13 Февр. 18:27 2019-02-13T18:27:49+03:00

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Курьезное ограбление произошло в Новокузнецке. Здесь в одном из придорожных кафе мужчина хотел украсть выручку, но вместо кассы взял принтер для чеков. А когда решил «обменять» добычу, попал в руки полиции.

Ночью из одного из пунктов быстрого питания на Притомском шоссе в Новокузнецке поступил тревожный сигнал. Как оказалось, за несколько минут до этого в кафе зашел мужчина и попросил продавца дать ему кипяченой воды. А потом неожиданно через окно обслуживания схватил кассовый аппарат и выбежал из кафе. Продавец тут же нажала «тревожную» кнопку. А налетчик вышел на улицу и понял, что вместо устройства для хранения денег похитил аппарат для печати чеков. Он тут же вернулся в кафе – видимо, чтобы обменять принтер на кассу. Тут-то его и задержали бойцы Росгвардии.

Как сообщает пресс-служба ведомства, грабителем оказался 36-летний неоднократно судимый горожанин. Его доставили в отдел полиции, а оборудование вернули владельцу.

ИСТОЧНИК KP.RU