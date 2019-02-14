Аукцион по участку Тишинскому в Новокузнецком районе отменен

СЕГОДНЯ 03:05 2019-02-14T03:05:51+03:00

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Роснедра отменили аукцион по участку Тишинский в Новокузнецком районе. Об отмене аукциона в связи с отсутствием заявок на участие сообщает официальный сайт Российской Федерации. Вместо разреза на участке Тишинский появится экопарк.

О том, что выдача лицензии на участок Тишинский недопустима, во время совещания на прошлой неделе заявил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. Глава региона подчеркнул, что участок находится в непосредственной близости от Новоильинского района, и еслиздесь начнется добыча угля, это негативно скажется на экологической ситуации и качестве жизни новокузнечан.

- Кузбасс серьезно корректирует подходы к угольной отрасли, определяя главные приоритеты — это экология и повышение качества жизни людей. Поэтому на участке Тишинский угольного предприятия не будет, - отметил губернатор Кемеровской области

Вместо угольного разреза на Тишинском будет создан экопарк – со смотровыми площадками и экотропами, велодорожками и освещение, дорожками для прогулок и катания на лыжах.

ИСТОЧНИК KP.RU