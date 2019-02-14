Кемеровчанка отправилась на шопинг с чужой картой на угнанном автомобиле

СЕГОДНЯ 04:09 2019-02-14T04:09:11+03:00

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Молодая кемеровчанка после шопинга попала в полицию. А все потому, что по магазинам она отправилась на чужом автомобиле, а за покупки расплачивалась чужой картой.

36-летний житель областного центра обратился в полицию с заявлением о том, что с его банковского счета пропало 15 тысяч рублей. Кроме того, исчез автомобиль ВАЗ-2114, который был припаркован возле подъезда. Под подозрение попала 26-летняя гостья мужчины, с которой он познакомился накануне. И действительно, когда ее задержали, выяснилось, что после застолья, которым мужчина и женщина решили отметить знакомство, хозяин заснул. Тогда гостья взяла его банковскую карту и ключи от автомобиля и отправилась по магазинам. Позже автомобиль удалось найти в одном из дворов и вернуть хозяину.

Сейчас на любительницу шопинга заведено уголовное дело. Женщина уже была неоднократно судима, а теперь ей вновь придется ответить перед законом. Она может лишиться свободы на срок до шести лет.

ИСТОЧНИК KP.RU