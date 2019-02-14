2019-02-14T04:09:11+03:00
Происшествия

Кемеровчанка отправилась на шопинг с чужой картой на угнанном автомобиле

Женщина успела потратить 15 тысяч рублей, прежде, чем ее поймали
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Молодая кемеровчанка после шопинга попала в полицию. А все потому, что по магазинам она отправилась на чужом автомобиле, а за покупки расплачивалась чужой картой.

36-летний житель областного центра обратился в полицию с заявлением о том, что с его банковского счета пропало 15 тысяч рублей. Кроме того, исчез автомобиль ВАЗ-2114, который был припаркован возле подъезда. Под подозрение попала 26-летняя гостья мужчины, с которой он познакомился накануне. И действительно, когда ее задержали, выяснилось, что после застолья, которым мужчина и женщина решили отметить знакомство, хозяин заснул. Тогда гостья взяла его банковскую карту и ключи от автомобиля и отправилась по магазинам. Позже автомобиль удалось найти в одном из дворов и вернуть хозяину.

Сейчас на любительницу шопинга заведено уголовное дело. Женщина уже была неоднократно судима, а теперь ей вновь придется ответить перед законом. Она может лишиться свободы на срок до шести лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Кузбассе перевернулся «БелАЗ»: Виновника будут судить
Центр Новокузнецка затопило из-за коммунальной аварии
Преступника по фамилии Класс разыскивают в Анжеро-Судженске
Труп пенсионерки нашли в сгоревшем доме в Анжеро-Судженске
На мосту в Новокузнецке столкнулись три иномарки
На переселение кузбассовцев с подработанных территорий направлено более миллиарда рублей
Власти Кузбасса рассказали о методах борьбы с черным снегом
Потоп в Прокопьевске: Погибший захлебнулся водой из шахты
Кемеровчанина поймали на контрабанде стероидов
В Прокопьевске мужчина утонул в своем доме из-за наводнения
В Кузбассе прекращено уголовное дело погибшей в холодильнике девочки
Банк УРАЛСИБ запустил акцию «Лови момент с УРАЛСИБОМ»
В Новокузнецке пропал 10-летний мальчик с родинкой на щеке
Заключенные дарят друг другу валентинки в кузбасских колониях
Аукцион по участку Тишинскому в Новокузнецком районе отменен
Вместо денег кузбассовец украл в кафе кассовую ленту
Тисульский район принимает финал IX Зимней Спартакиады учащихся по фристайлу
Ради беседы с соседом кузбассовец разрубил дверь топором
Цивилев пригласил ведущего «Орла и решки» в Кузбасс
В кемеровском аэропорту грузчики присвоили необычный багаж
Глава Новокузнецка поможет замерзающим школьникам
Кузбасского водителя осудят за смерть женщины из-за негорящей фары
Не поделили дорогу: Снегоходчик сбил лыжника в Шерегеше
Кузбассовцы стали меньше жениться в День святого Валентина
Раскидало по дороге: в Кемерове произошло ДТП с четырьмя автомобилями