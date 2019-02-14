2019-02-14T05:08:44+03:00
Общество

Заключенные дарят друг другу валентинки в кузбасских колониях

В одной из колоний прошел мастер-класс по изготовлению сердечек
Екатерина РОМАНОВА
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Заключенные дарят друг другу валентинки в кузбасских колониях. Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Кемеровской области.Заключенные дарят друг другу валентинки в кузбасских колониях. Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Кемеровской области.
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Любви покорны все возрасты и все люди, независимо от того, где они находятся. Так, осужденные женщины из ИК-50 сделали подарки своим любимым ко Дню святого Валентина.

Яркие и нежные валентинки – традиционные открытки, которые преподносятся в этот день, женщины делали на уроках в профессиональном образовательном учреждении №262 при колонии. Педагог рассказала девушкам об истории праздника и традиции дарить в этот день открытки, шарики в форме сердечек, шоколад и признания в любви. А во время мастер-класса женщины с удовольствием сами изготовили такие валентинки, ведь каждую из них на свободе ждут мамы, дети, мужья, близкие люди.

К слову, две женщины отправили свои трогательные подарки супругам, которые также отбывают наказание в исправительных учреждениях. Женщины написали своим возлюбленным пожелания скорейшего освобождения, слова любви и поддержки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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