2019-02-14T10:53:15+03:00
Происшествия

В Новокузнецке пропал 10-летний мальчик с родинкой на щеке

Ребенка разыскивают уже больше суток
Екатерина РОМАНОВА
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В Новокузнецке разыскивают 10-летнего Дмитрия. Ребенок пропал 13 февраля – его местонахождение и судьба неизвестны.

Накануне, 13 февраля, в Новокузнецке пропал 10-летний мальчик, Дмитрий. О розыске ребенка сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». По данным волонтеров, мальчик может нуждаться в медицинской помощи.

Приметы пропавшего: рост 140 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые короткие, глаза карие.

Особые приметы: родинка на левой щеке.

В день исчезновения был одет в темно-синюю болоньевую куртку с капюшоном, черные штаны, кофту, жилет, черные сапоги, серую вязаную шапку, черный шарф.

Если вам известно местонахождение ребенка или вы видели его 13 февраля или позже, сообщите об этом в полицию или волонтерам поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Сделать это можно по телефонам: 112, 8-800-700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU

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