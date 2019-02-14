2019-02-14T05:53:19+03:00
Происшествия

В Кузбассе прекращено уголовное дело погибшей в холодильнике девочки

Об этом сообщает кузбасский Следственный комитет
Екатерина РОМАНОВА
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В Кузбассе прекращено уголовное дело погибшей в холодильнике девочки. Фото: архив КП.В Кузбассе прекращено уголовное дело погибшей в холодильнике девочки. Фото: архив КП.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Уголовное дело погибшей в холодильнике 7-летней жительницы города Белово прекращено. В пресс-службе кузбасского Следственного комитета сообщили, к каким результатам пришло следствие.

Как сообщает пресс-служба Следственного управления СКРФ по Кемеровской области, следователи не нашли состава преступления в гибели школьницы. Смерть ребенка, по выводам следствия, признали случайностью.

Напомним,7-летняя девочка пропала в конце мая 2018 года. Во время поисков были осмотрены не только близлежащие строения, но и шахтовые объекты, водолазы обследовали дно реки Бачат. Глава региона Сергей Цивилев пообещал миллион рублей за достоверную информацию о местонахождении ребенка. Через несколько дней ее тело обнаружили в закрытом старом холодильнике, который находился рядом с домом ребенка. По факту гибели девочки было возбуждено уголовное дело . После проведения всех необходимых следственных действий, следствие пришло к выводу, что гибель ребенка была случайность.

К расследованию также подключались участники программы «Очень странные дела». Экстрасенс Николь Кузнецова и следователь Назар Назаров приезжали в Белово, беседовали с родными ребенка, работали на месте гибели девочки и также пришли к выводу, что смерть ребенка была случайной. Тем не менее, Николь Кузнецова и ее напарник отметили, что вина все-таки лежит на родителях, которые не уследили за дочерью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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