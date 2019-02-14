2019-02-14T06:00:23+03:00
Происшествия

В Прокопьевске мужчина утонул в своем доме из-за наводнения

В городе прорвало дамбу
Кирилл ЧАЩИН
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Дом полностью залило водой. Кадр: «Вести Кузбасс»Дом полностью залило водой. Кадр: «Вести Кузбасс»
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В Прокопьевске из-за прорыва дамбы погиб мужчина. Он утонул в собственном доме.

Известно, что накануне в городе произошло обрушение борта водоотводного канала, и хлынувшая в частный сектор вода затопила несколько домов. Один человек не смог выбраться и утонул.

– По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время устанавливается источник и правильность сброса воды в реку Аба, который повлек подъем уровня воды в реке, – рассказали в СУ СК по Кемеровской области.

Сейчас на месте работает следственная группа, которая выясняет все обстоятельства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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