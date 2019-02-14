В Прокопьевске мужчина утонул в своем доме из-за наводнения
В городе прорвало дамбу
Дом полностью залило водой. Кадр: «Вести Кузбасс»
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В Прокопьевске из-за прорыва дамбы погиб мужчина. Он утонул в собственном доме.
Известно, что накануне в городе произошло обрушение борта водоотводного канала, и хлынувшая в частный сектор вода затопила несколько домов. Один человек не смог выбраться и утонул.
– По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время устанавливается источник и правильность сброса воды в реку Аба, который повлек подъем уровня воды в реке, – рассказали в СУ СК по Кемеровской области.
Сейчас на месте работает следственная группа, которая выясняет все обстоятельства.
ИСТОЧНИК KP.RU