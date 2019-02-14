Кемеровчанина поймали на контрабанде стероидов

СЕГОДНЯ 06:28 2019-02-14T06:36:42+03:00

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В Кемерове местного жителя поймали на контрабанде анаболических стероидов, которые содержат сильнодействующие вещества. Мужчина получил условный срок.

В июле прошлого года 40-летний житель Кировского района заказал через интернет препараты для увеличения мышечной массы. С их помощью мужчина хотел повысить личные спортивные результаты, однако воспользоваться не успел – после получения международной посылки мужчину задержали.

- Обнаруженные препараты оказались включены в список сильнодействующих веществ. На территории России оборот сильнодействующих веществ ограничен и подлежит обязательному контролю, а их пересылка и перемещение через государственную границу считаются незаконными и влекут за собой уголовную ответственность, - пояснили в прокуратуре Кемеровской области.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело за контрабанду сильнодействующих веществ. Кировский районный суд признал кемеровчанина виновным. Ему назначили три года лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU