2019-02-14T07:24:09+03:00
Происшествия

Потоп в Прокопьевске: Погибший захлебнулся водой из шахты

Власти прокомментировали ЧП
Кирилл ЧАЩИН
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Шахтовая вода вышла из берегов и затопила улицу. Кадр: «Вести Кузбасс»Шахтовая вода вышла из берегов и затопила улицу. Кадр: «Вести Кузбасс»
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Дом в Прокопьевске, где погиб мужчина, затопило шахтовыми водами. Власти города прокомментировали ЧП.

– Шахта имени Дзержинского производит откачку воды из закрытой шахты имени Калинина. Шахтовые воды идут по ручью шириной один метр. В связи с сильными морозами ручей вышел из берегов, и произошло подтопление улицы Односторонняя. В настоящее время Следственный комитет производит следственные мероприятия, – рассказали в пресс-службе города.- В настоящее время угрозы подтопления нет. Сегодня в администрации города состоится заседание чрезвычайной комиссии по данному вопросу.

Напомним, что после гибели местного жителя Следственный комитет возбудил уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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