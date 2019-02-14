Потоп в Прокопьевске: Погибший захлебнулся водой из шахты

СЕГОДНЯ 06:35 2019-02-14T07:24:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Дом в Прокопьевске, где погиб мужчина, затопило шахтовыми водами. Власти города прокомментировали ЧП.

– Шахта имени Дзержинского производит откачку воды из закрытой шахты имени Калинина. Шахтовые воды идут по ручью шириной один метр. В связи с сильными морозами ручей вышел из берегов, и произошло подтопление улицы Односторонняя. В настоящее время Следственный комитет производит следственные мероприятия, – рассказали в пресс-службе города.- В настоящее время угрозы подтопления нет. Сегодня в администрации города состоится заседание чрезвычайной комиссии по данному вопросу.

Напомним, что после гибели местного жителя Следственный комитет возбудил уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU