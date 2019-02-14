2019-02-14T09:47:47+03:00
Общество

На переселение кузбассовцев с подработанных территорий направлено более миллиарда рублей

Губернатор добивается увеличения этой суммы до трех миллиардов
Екатерина РОМАНОВА
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В Кузбассе немало угольных предприятий, и все чаще оказывается, что жилые дома находятся на подработанных территориях. На переселение с таких территорий в 2019 году будет направлено более одного миллиарда рублей.

Как рассказал заместитель губернатора Кузбасса по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов, с 2015 года по комплексной программе была переселена 1031 семья. На это потребовалось 1,85 миллиарда рублей. Такая работа активно ведется и сегодня.

- Сегодня более пяти тысяч семей нуждаются в переселении, на это необходимо более 10 миллиардов рублей, - рассказал Андрей Панов. - За счет средств государственной программы в 2019 году с подработанных территорий уедут порядка 500 семей. Вложения составят более миллиарда рублей.

Примечательно, что всего полгода назад эта сумма составляла порядка 400 миллионов рублей, однако после вмешательства губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева она была более чем вдвое увеличена. Более того, сейчас ведутся переговоры об увеличении суммы до трех миллиардов рублей.

Ведут работу по переселению с подработанных территорий и угольные компании. Так, в 2018 году новое жилье получили более 270 семей. В 2019 году угольщики направят более 360 миллионов рублей для того, чтобы порядка еще 270 семей смогли покинуть дома, находящиеся на подработанных территориях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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