Труп пенсионерки нашли в сгоревшем доме в Анжеро-Судженске

СЕГОДНЯ 08:28 2019-02-14T08:28:21+03:00

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В Анжеро-Судженске во время пожара погибла 83-летняя женщина. В доме могло замкнуть проводку, из-за чего жилище и загорелось.

Пожар произошел в частном доме в переулке Кирпичном 13 февраля. Сигнал о пожаре поступил в оперативные службы города в 07.03. На место выехали три единицы техники и девять сотрудников МЧС.

В ведомстве не сообщают о погибших. Однако, по данным «Правоохранительного портала Кузбасса», после ликвидации огня в доме было обнаружено тело 83-летней хозяйки жилища. По информации издания, пожар мог начаться из-за замыкания электропроводки, которое произошло из-за нарушения правил эксплуатации электронагревательных приборов.

Причину гибели пожилой женщины устанавливают следователи.

ИСТОЧНИК KP.RU