2019-02-14T08:28:21+03:00
Происшествия

Труп пенсионерки нашли в сгоревшем доме в Анжеро-Судженске

Женщине было 83 года
Екатерина БОРМОТОВА
Поделиться:
Пенсионерка могла погибнуть из-за короткого замыканияПенсионерка могла погибнуть из-за короткого замыканияФото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
Изменить размер текста:

В Анжеро-Судженске во время пожара погибла 83-летняя женщина. В доме могло замкнуть проводку, из-за чего жилище и загорелось.

Пожар произошел в частном доме в переулке Кирпичном 13 февраля. Сигнал о пожаре поступил в оперативные службы города в 07.03. На место выехали три единицы техники и девять сотрудников МЧС.

В ведомстве не сообщают о погибших. Однако, по данным «Правоохранительного портала Кузбасса», после ликвидации огня в доме было обнаружено тело 83-летней хозяйки жилища. По информации издания, пожар мог начаться из-за замыкания электропроводки, которое произошло из-за нарушения правил эксплуатации электронагревательных приборов.

Причину гибели пожилой женщины устанавливают следователи.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Кузбассе перевернулся «БелАЗ»: Виновника будут судить
Центр Новокузнецка затопило из-за коммунальной аварии
Преступника по фамилии Класс разыскивают в Анжеро-Судженске
На мосту в Новокузнецке столкнулись три иномарки
На переселение кузбассовцев с подработанных территорий направлено более миллиарда рублей
Власти Кузбасса рассказали о методах борьбы с черным снегом
Потоп в Прокопьевске: Погибший захлебнулся водой из шахты
Кемеровчанина поймали на контрабанде стероидов
В Прокопьевске мужчина утонул в своем доме из-за наводнения
В Кузбассе прекращено уголовное дело погибшей в холодильнике девочки
Банк УРАЛСИБ запустил акцию «Лови момент с УРАЛСИБОМ»
В Новокузнецке пропал 10-летний мальчик с родинкой на щеке
Заключенные дарят друг другу валентинки в кузбасских колониях
Кемеровчанка отправилась на шопинг с чужой картой на угнанном автомобиле
Аукцион по участку Тишинскому в Новокузнецком районе отменен
Вместо денег кузбассовец украл в кафе кассовую ленту
Тисульский район принимает финал IX Зимней Спартакиады учащихся по фристайлу
Ради беседы с соседом кузбассовец разрубил дверь топором
Цивилев пригласил ведущего «Орла и решки» в Кузбасс
В кемеровском аэропорту грузчики присвоили необычный багаж
Глава Новокузнецка поможет замерзающим школьникам
Кузбасского водителя осудят за смерть женщины из-за негорящей фары
Не поделили дорогу: Снегоходчик сбил лыжника в Шерегеше
Кузбассовцы стали меньше жениться в День святого Валентина
Раскидало по дороге: в Кемерове произошло ДТП с четырьмя автомобилями