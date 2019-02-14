2019-02-14T08:53:21+03:00
Происшествия

Преступника по фамилии Класс разыскивают в Анжеро-Судженске

Мужчину могли видеть местные жители
Екатерина БОРМОТОВА
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Полицейские разыскивают 27-летнего Вячеслава Класса Фото: ГУ МВД по Кемеровской областиПолицейские разыскивают 27-летнего Вячеслава Класса Фото: ГУ МВД по Кемеровской области
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В Анжеро-Судженске полицейские разыскивают подозреваемого в преступлении мужчину. Вячеслава Класса могли видеть местные жители.

- Сотрудники уголовного розыска отдела МВД России по Анжеро-Судженскому городскому округу по подозрению в совершении преступления разыскивают Класса Вячеслава Викторовича 1991 года рождения, - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Полицейские просят всех, кто владеет информацией о местонахождении подозреваемого, сообщить об этом по телефону в Анжеро-Судженске: 8-(38453)-6-46-45 или «02».

ИСТОЧНИК KP.RU

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