Преступника по фамилии Класс разыскивают в Анжеро-Судженске

СЕГОДНЯ 08:53 2019-02-14T08:53:21+03:00

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В Анжеро-Судженске полицейские разыскивают подозреваемого в преступлении мужчину. Вячеслава Класса могли видеть местные жители.

- Сотрудники уголовного розыска отдела МВД России по Анжеро-Судженскому городскому округу по подозрению в совершении преступления разыскивают Класса Вячеслава Викторовича 1991 года рождения, - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Полицейские просят всех, кто владеет информацией о местонахождении подозреваемого, сообщить об этом по телефону в Анжеро-Судженске: 8-(38453)-6-46-45 или «02».

ИСТОЧНИК KP.RU