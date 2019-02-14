Центр Новокузнецка затопило из-за коммунальной аварии

СЕГОДНЯ 10:06 2019-02-14T10:06:09+03:00

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В Новокузнецке минувшей ночью случилась коммунальная авария. Из-за нее одна из улиц города оказалась затопленной, несколько многоквартирных домов – без воды, а припаркованные автомобили – в ловушке.

На кадрах, снятых очевидцами, видно, что одна из дорог больше напоминает озеро, причем автомобили, припаркованные здесь, стоят в воде. Подобраться к ним можно разве что в резиновых сапогах. Причем затопленный участок занимает несколько десятков метров.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="176" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/691797" frameborder="0"></iframe> Потоп на Ермакова в Новокузнецке.Видео: Youtube

В администрации города Новокузнецка рассказали, что сигнал о затоплении дороги на проспекте Ермакова поступил от жителей 13 февраля в 23:15. Аварийная бригада прибыла на место в 23:59. Участок был локализован. От водоснабжения были отключены семь многоквартирных домов. Еще в 27 домах вода поступала на пониженном давлении.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="176" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/691798" frameborder="0"></iframe> Улицу Ермакова в Новокузнецке затопило.видео: Youtube

- За ночь последствия подтопления проезжей части были устранены, - сообщили в пресс-службе администрации. - В настоящее время ведутся аварийные работы по восстановлению водоснабжения на данном участке.

ИСТОЧНИК KP.RU