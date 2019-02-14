В Кузбассе перевернулся «БелАЗ»: Виновника будут судить

СЕГОДНЯ 10:25 2019-02-14T10:38:56+03:00

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На кузбасском разрезе серьезно пострадал водитель «БелАЗа». Виновника аварии будут судить.

Как рассказали в областном управлении Следственного комитета, инцидент произошел в октябре 2018 года в Прокопьевском районе. 31-летний машинист дробильно-погрузочного агрегата руководил разгрузочно-погрузочными работами. При этом знал, что до этого работы по загрузке угля были остановлены из-за нарушений насыпи на склоне склада. Однако он не остановил работу водителя «БелАЗа», который разгружал уголь.

–На краю насыпи задние колеса техники провалились, под тяжестью груза самосвал опрокинулся, находившийся в кабине водитель был травмирован. Коллеги потерпевшего вызвали скорую помощь, с переломом позвоночника рабочий был госпитализирован, – рассказали в СУ СК по Кемеровской области.

В отношении машиниста было возбуждено уголовное дело за нарушение правил безопасности, которое повлекло причинение тяжкого вреда здоровью человека. Мужчина признал вину и сотрудничал со следствием. Сейчас уголовное дело отправили в суд.

Напомним, что на прошлой нгедели из-за выброса метана на шахте имени Тихова погиб рабочий. В тот же день, 8 февраля 2019 года, перевернулся автобус, который перевозил горняков. Шесть человек погибли, 18 получили травмы различной степени тяжести.

ИСТОЧНИК KP.RU