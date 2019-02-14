В Кемерове спасли новорожденных двойняшек

СЕГОДНЯ 11:29 2019-02-14T11:29:43+03:00

Сейчас детям ничего не угрожает. Фото: АКО

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В кемеровской больнице спасли новорожденных двойняшек, которые появились раньше срока. Малышам потребовалась экстренная помощь.

Как отмечают медики, большинство родов двойняшек и тройняшек происходят преждевременно. При этом женщине зачастую проводится операция кесарева сечения. Именно во время кесарева в областной больнице имени Подгорбунского появилась на свет первая в 2019 году двойня. Малышам потребовалась экстренная помощь.

– В первые минуты после рождения очень важно правильно удерживать тепло у недоношенного малыша, ведь сам он не может регулировать процессы теплообмена. Автоматизированный режим подогрева реанимационной системы позволяет врачам сконцентрировать свое внимание на матери и ребенке, не отвлекаясь на термоподдержку. Функция полной автоматической неонатальной реанимации регулирует параметры дыхания и давления в зависимости от состояния младенца, — рассказали врачи.

Оказать помощь младенцам помогла новая реанимационная система для экстренной помощи новорожденным. Сейчас здоровью детей ничего не угрожает.

ИСТОЧНИК KP.RU