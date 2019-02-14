В приступе ревности кузбассовец убил свою сожительницу

СЕГОДНЯ 13:01 2019-02-14T13:01:56+03:00

Изменить размер текста: A A

В одной из кузбасских семей скандалы и драки давно стали привычным стилем общения. Супруги всегда прощали друг друга, пока мужчина не убил свою сожительницу.

53-летний житель Кузбасса занимался ремонтом дома, а вечером вместе с сожительницей распивал спиртное. В один из вечеров во время очередного застолья супруги поссорились из-за слишком ревнивого нрава мужчины. Он не хотел в тот вечер ругаться, поэтому ушел в другую комнату. А вот супруге хотелось поскандалить. С ножом в руках она пошла следом за возлюбленным. Тогда он выхватил у нее нож и несколько раз ударил им в грудь и по лицу. Раненая женщины смогла выйти из дома. На улице она упала и скончалась от ран. А ее супруг в это время оставался дома, не пытаясь даже спасти возлюбленную.

Лежащую во дворе женщину заметил проходивший мимо сосед и позвонил ее дочери. Когда та приехала, было уже поздно. Дочь вызвала полицию. Стражи порядка нашли гражданского супруга дома. Он лишь частично признал вину. Более того, мужчина подтвердил, что оба нигде не работали и выпивали вместе. А также заявил, что они частенько дрались и считали это нормальным для отношений, так как всегда прощали друг друга.

В отношении ревнивого драчливого кузбассовца заведено уголовное дело. В скором времени предстанет перед судом.

ИСТОЧНИК KP.RU