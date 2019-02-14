В Кузбассе частично закрыли опасную шахту

СЕГОДНЯ 13:48 2019-02-14T13:50:07+03:00

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В городе Березовском частично приостановили работу шахты из-за нарушений требований промышленной безопасности. Как оказалось, неполадки в работе оборудования представляли угрозу жизни и здоровью людей.

Специалисты Березовского территориального отдела Сибирского управления Ррстехнадзора во время проверки на шахте установили, что не все оборудование здесь работает должным образом. Как оказалось, имелись неисправности при эксплуатации монорельсового пути, установленного в сохраняемой части конвейерного штрека. Все это было небезопасно и здорьвя и даже жизни работников шахты.

По решению суда эксплуатацию монорельсового пути, установленного в сохраняемой части конвейерного штрека на шахте, приостановили на 35 суток. Судебные приставы Отдела судебных приставов по городу Березовскому исполнили решение суда. Как сообщает пресс-служба ФССП России по Кемеровской области, по истечению этого срока специалисты Ростехнадзора проведут повторную проверку и определят, устранены ли нарушения.

ИСТОЧНИК KP.RU