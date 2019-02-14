2019-02-14T15:56:25+03:00
Происшествия

Две иномарки превратились в груду металла после ДТП на кузбасской трассе

Очевидцы сообщают о погибших
Екатерина РОМАНОВА
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Две иномарки стали грудой металла после ДТП на кузбасской трассе. Фото: vk.com, "Регион 42"Две иномарки стали грудой металла после ДТП на кузбасской трассе. Фото: vk.com, "Регион 42"
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Днем на трассе, соединяющей Кемерово и Анжеро-Судженск случилось страшное дорожно-транспортное происшествие. Очевидцы сообщают о тои, что один из участников ДТП погиб.

Два автомобиля - Nissan Qashqai и Renault Duster превратились в груду метала после столкновения на автодороге «Кемерово – Анжеро-Судженский». ДТП произошло неподалеку от поворота на Березовский. Судя по повреждениям автомобилей, произошло лобовое столкновение, и от удара машины отбросило на разные стороны дороги. На месте работали пожарные и спасатели: они отключили аккумуляторы автомобилей и деблокировали одного из пострадавших. Кроме того, на месте работали сотрудники скорой помощи и правоохранительных органов.

Смертельное ДТП в районе Березовского.Видео: vk.com, "Регион 42".

Информация о причинах и деталях дорожно-транспортного происшествия уточняется. Однако очевидцы сообщают о том, что водитель одного из автомобилей получил смертельные травмы и скончался на месте. Также получила травму молодая пассажирка одной из иномарок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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