Две иномарки превратились в груду металла после ДТП на кузбасской трассе

СЕГОДНЯ 15:56 2019-02-14T15:56:25+03:00

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Днем на трассе, соединяющей Кемерово и Анжеро-Судженск случилось страшное дорожно-транспортное происшествие. Очевидцы сообщают о тои, что один из участников ДТП погиб.

Два автомобиля - Nissan Qashqai и Renault Duster превратились в груду метала после столкновения на автодороге «Кемерово – Анжеро-Судженский». ДТП произошло неподалеку от поворота на Березовский. Судя по повреждениям автомобилей, произошло лобовое столкновение, и от удара машины отбросило на разные стороны дороги. На месте работали пожарные и спасатели: они отключили аккумуляторы автомобилей и деблокировали одного из пострадавших. Кроме того, на месте работали сотрудники скорой помощи и правоохранительных органов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/691902" frameborder="0"></iframe> Смертельное ДТП в районе Березовского.Видео: vk.com, "Регион 42".

Информация о причинах и деталях дорожно-транспортного происшествия уточняется. Однако очевидцы сообщают о том, что водитель одного из автомобилей получил смертельные травмы и скончался на месте. Также получила травму молодая пассажирка одной из иномарок.

ИСТОЧНИК KP.RU