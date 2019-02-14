В Промышленновском районе назначен новый прокурор

СЕГОДНЯ 17:02 2019-02-14T17:02:24+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кузбасской прокуратуре – новое назначение. Прокуратуру Промышленновского района Кемеровской области возглавил Антон Жилков.

Антон Жиков назначен на пост прокурора Промышленновского района приказом Генпрокурора РФ от 1 февраля. Жилкову 40 лет. В 2001 году он окончил КемГУ по специальности «Юриспруденция», а уже в 2002 году он проходил службу в органах прокуратуры в должностях прокурора отдела по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности и межнациональных отношениях прокуратуры области, старшего следователя, старшего помощника прокурора города Белово.

В июне 2012 года Жилков был назначен заместителем Гурьевского межрайонного прокурора.

Антон Жилков примерно исполнял обязанности, за что не раз поощрялся, в том числе был награжден знаком отличия «За верность закону» III степени.

ИСТОЧНИК KP.RU