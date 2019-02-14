Смертельное ДТП в Кузбассе: стали известны подробности
В Кемеровской области полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, в результате которого один человек погиб и еще трое пострадали.
Дорожно-транспортное происшествие случилось днем 14 февраля на 14 километре трассы «Кемерово-Анжеро-Судженск». По предварительным данным, 60-летний водитель автомобиля Renault двигался в направлении города Кемерово. В какой-то момент он выехал на полосу встречного движения и там столкнулся с автомобилем Nissan Qashqai.
Смертельное ДТП в районе Березовского.Видео: vk.com, "Регион 42".
Водитель Renault погиб, а две пассажирки, находившиеся в его машине, получили травмы различной степени тяжести. Кроме того, была травмирована 40-летняя водитель второй иномарки, Nissan Qashqai.
Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
Полиция Кузбасса рекомендует водителям быть предельно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим, дистанцию, избегать резких маневров и торможений, а также выполнять предписания дорожных знаков.
ИСТОЧНИК KP.RU