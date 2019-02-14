Смертельное ДТП в Кузбассе: стали известны подробности

СЕГОДНЯ 17:18 2019-02-14T17:32:03+03:00

Один человек погиб, еще трое получили травмы. Фото: vk.com, "Регион 42".

Один человек погиб, еще трое получили травмы

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В Кемеровской области полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, в результате которого один человек погиб и еще трое пострадали.

Дорожно-транспортное происшествие случилось днем 14 февраля на 14 километре трассы «Кемерово-Анжеро-Судженск». По предварительным данным, 60-летний водитель автомобиля Renault двигался в направлении города Кемерово. В какой-то момент он выехал на полосу встречного движения и там столкнулся с автомобилем Nissan Qashqai.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/691902" frameborder="0"></iframe> Смертельное ДТП в районе Березовского.Видео: vk.com, "Регион 42".

Водитель Renault погиб, а две пассажирки, находившиеся в его машине, получили травмы различной степени тяжести. Кроме того, была травмирована 40-летняя водитель второй иномарки, Nissan Qashqai.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Полиция Кузбасса рекомендует водителям быть предельно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим, дистанцию, избегать резких маневров и торможений, а также выполнять предписания дорожных знаков.

ИСТОЧНИК KP.RU