Преподавателя кузбасского университета поймали на взятке

СЕГОДНЯ 04:04 2019-02-15T04:04:51+03:00

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В Кузбассе 61-летнего преподавателя обвинили в получении взятки. Педагог взял 8 000 рублей за сдачу физики.

Как рассказали в СУ СК по Кемеровской области, в июне 2018 года полиции получили информацию, что вовремя летней сессии 2017 года преподаватель получил от студента 8000 рублей. За деньги он принял экзамен по физике без фактической проверки знаний. В отношении педагога были возбуждены уголовные дела по статьям «Получение взятки» и «Служебный подлог».

– Со следствием обвиняемый не сотрудничал, вину не признал, – отметили в Следственном комитете.

ИСТОЧНИК KP.RU