2019-02-15T04:04:51+03:00
Происшествия

Преподавателя кузбасского университета поймали на взятке

Педагог не признал вину
Кирилл ЧАЩИН
Поделиться:
Комментарии: comments1
Уголовное дело направлено в суд. Фото: архив "КП"Уголовное дело направлено в суд. Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В Кузбассе 61-летнего преподавателя обвинили в получении взятки. Педагог взял 8 000 рублей за сдачу физики.

Как рассказали в СУ СК по Кемеровской области, в июне 2018 года полиции получили информацию, что вовремя летней сессии 2017 года преподаватель получил от студента 8000 рублей. За деньги он принял экзамен по физике без фактической проверки знаний. В отношении педагога были возбуждены уголовные дела по статьям «Получение взятки» и «Служебный подлог».

– Со следствием обвиняемый не сотрудничал, вину не признал, – отметили в Следственном комитете.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Экспедитор из Кемерова ради пенной вечеринки похитил выручку
В Кемерове из-за ДТП встали трамваи
Террористы захватили автобус: Кузбасские силовики провели учения
Смертельное ДТП в Кузбассе: стали известны подробности
В Промышленновском районе назначен новый прокурор
Две иномарки превратились в груду металла после ДТП на кузбасской трассе
В Кузбассе частично закрыли опасную шахту
В приступе ревности кузбассовец убил свою сожительницу
В Кемерове спасли новорожденных двойняшек
Был в ресторане: В Новокузнецке нашли пропавшего школьника
В Кузбассе перевернулся «БелАЗ»: Виновника будут судить
Центр Новокузнецка затопило из-за коммунальной аварии
Преступника по фамилии Класс разыскивают в Анжеро-Судженске
Труп пенсионерки нашли в сгоревшем доме в Анжеро-Судженске
На мосту в Новокузнецке столкнулись три иномарки
На переселение кузбассовцев с подработанных территорий направлено более миллиарда рублей