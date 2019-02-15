Террористы захватили автобус: Кузбасские силовики провели учения

СЕГОДНЯ 03:08 2019-02-15T03:08:14+03:00

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В поселке Яшкино прошли антитеррористические учения «Циклон – 2019». Силовики обезвредили террористов, которые захватили автобус.

Как рассказали в областном управлении ФСБ, по замыслу учения, на автостанции Яшкино вооруженные люди захватил рейсовый автобус «Яшкино - Кемерово». Вместе с заложниками террористы поехали к администрации Яшкинского района.

Сотрудники МВД осмотрели все прилегающие здания, эвакуировали жителей и работников мэрии, оцепили территорию.

– В свою очередь условный террорист выдвигал ряд требований, а серьезность своих намерений подтверждал дистанционными взрывами транспортных средств в пределах Яшкино и Тайги, – отметили в ФСБ. – В результате проведенных оперативных действий условный преступник был ликвидирован, заложники освобождены, а найденные взрывные устройства обезврежены.

В учениях были задействованы силы ФСБ, МВД, МЧС, ФСИН, ФСО и Росгвардии.

ИСТОЧНИК KP.RU